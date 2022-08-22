Гутерриш оценил риск ядерного конфликта как самый высокий за последние десятилетия

22 авг. 18:58

Риск ядерного конфликта в мире на сегодня самый серьезный за последние десятилетия. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

"Обладающие ядерным оружием страны должны взять обязательство не применять его первыми. Эти страны должны заверить неядерные государства в том, что не будут применять или угрожать применением ядерных вооружений против них, и быть транспарентными", - цитирует главу международной организации ТАСС.

Генсек призвал прекратить "бряцание ядерным оружием" и отметил, что все страны должны "подтвердить приверженность миру, свободному от ядерных вооружений". По его словам, нельзя жалеть сил, когда речь идет о переговорах для снижения напряженности и прекращения гонки ядерных вооружений, причем раз и навсегда.