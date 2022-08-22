РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Гутерриш оценил риск ядерного конфликта как самый высокий за последние десятилетия

Гутерриш оценил риск ядерного конфликта как самый высокий за последние десятилетия

Риск ядерного конфликта в мире на сегодня самый серьезный за последние десятилетия. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

"Обладающие ядерным оружием страны должны взять обязательство не применять его первыми. Эти страны должны заверить неядерные государства в том, что не будут применять или угрожать применением ядерных вооружений против них, и быть транспарентными", - цитирует главу международной организации ТАСС.

Генсек призвал прекратить "бряцание ядерным оружием" и отметил, что все страны должны "подтвердить приверженность миру, свободному от ядерных вооружений". По его словам, нельзя жалеть сил, когда речь идет о переговорах для снижения напряженности и прекращения гонки ядерных вооружений, причем раз и навсегда.

745 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version