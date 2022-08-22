Пожар в ростовском Каменском лесничестве набирает силу

22 авг. 18:48

Площадь пожара в лесничестве в Каменском районе Ростовской области выросла с 0,5 до 20 га, - сообщил представитель ГУМЧС по региону.

"По состоянию на 18.15 мск площадь пожара составляет около 20 га", - рассказал представитель ГУ МЧС, передает РИА Новости.

В связи с пожаром создан межведомственный оперативный штаб.

"Существовала угроза хутору Диченский и задымлению участников движения на трассе М 4 Дон. Благодаря применению авиации угроза населенному пункту и задымлению трассы ликвидирована", - добавили в МЧС региона.

В тушении задействовано 150 человек, 50 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС, а также пожарный поезд. Также в зону пожара готовы прибыть еще 100 человек, 20 единиц техники, около 400 добровольцев.