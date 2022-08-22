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Нарушения при благоустройстве Магаса вылились мэру города в крупный штраф

Нарушения при благоустройстве Магаса вылились мэру города в крупный штраф

Прокурорская проверка в отношении главы ингушского Магаса выявила ряд нарушений закона о контрактной системе, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

"Установлено, что администрацией города в марте 2022 г. без конкурентного способа определения поставщиков были заключены восемь муниципальных контрактов о выполнении строительных работ по благоустройству скверов и территорий муниципалитета с коммерческими организациями", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Эти действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов предпринимателей - потенциальных претендентов на заключение контракта, а действия главы Магаса были квалифицированы по ч.2 ст.7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе).

На основании актов прокурорского реагирования ингушское управление ФАС оштрафовало мэра города на 400 тыс рублей.

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