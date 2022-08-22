Немецкий город может перестать существовать из-за антироссийских санкций 

Жители восточногерманского города Шведт опасаются ”кошмарного сценария”, если НПЗ - их основное место работы и источник, обеспечивающий тепло - будет закрыт. Жительница Шведта Урсула Патц говорит, что антироссийские санкции чреваты для ее города негативными последствиями. ”Санкции, которые вредят больше нам самим, бессмысленны. Нефтяное эмбарго не повлияет на Россию. Она будет отправлять нефть кому-нибудь другому”, - цитирует 76-лнтнюю Урсулу Патц Financial Times.

Патц отработала 16 лет на нефтеперерабатывающем заводе в городе, который может оказаться под угрозой из-за европейской кампании по наказанию России. Суть проблемы в европейском запрете на импорт российской нефти, цель которого лишить Россию средств для финансирования специальной операции. Ограничительная мера, которая вступает в силу 1 января, поддерживается в Германии, однако НПЗ в Шведте оказался под угрозой.

”Местные жители чувствуют себя пешками, которых приносят в жертву ради игры”, - говорит Йенс Каппен, член парламент из партии ХДС, представляющий город. Завод зависит от российской нефти. Он соединен с нефтепроводом ”Дружба”, по которому нефть преодолевает четыре тысячи километров из Альметьевска и попадает напрямую в Шведт. Оборудование завода настроено таким образом, чтобы работать с российским высокосернистым сортом нефти Urals.

"Роснефть" – третья по объемам нефтепереработки компания на немецком рынке с мощностью переработки сырой нефти до 12,8 млн т в год, что составляет более чем 12% мощностей Германии. Операционная деятельность осуществляется дочерним предприятием Rosneft Deutschland GmbH, управляющим переработкой нефти в своей доле на трех заводах, в которых имеет долевое участие. Один их них расположен в Шведте. Расположение НПЗ позволяет осуществлять поставки нефти марки Urals по трубопроводу "Дружба". Мощность НПЗ – 11,6 млн т в год (доля Роснефти в мощностях – 6,3 млн т в год), индекс сложности по Нельсону – 9,8. Состав акционеров: Роснефть – 54,17%, Shell – 37,5%, Eni – 8,33%. --- Справка "Роснефти"

Государственная нефтяная компания ”Роснефть” владеет 54% акций НПЗ. Многие жители Шведта переживают, что НПЗ будет закрыт, если потеряет доступ к российской нефти. ”Начнется настоящий кошмар, - говорит мэр города Аннекатрин Хоппе. - Люди переживают за свое будущее”.

НПЗ обеспечивает трудоустройство 1200 жителей города. Сотни других тоже зависят от завода: они изготавливают трубы, теплообменники, насосы и охлаждающие блоки для НПЗ. ”Все они пострадают. А ведь у людей семьи, - говорит Хоппе. - Кроме того, 80% города обеспечиваются теплом ТЭС”. По словам Хоппе неизвестно, как будут отапливаться дома, если электростанция перестанет работать.

Жители Шведта бояться повторения экономических неурядиц, от которых регион страдал после объединения Германии в 1990-х годах. ”Жители города стоят на пороге второй деиндустриализации восточной Германии, - говорит Кеппен. - Но они не собираются безмолвно с ней мириться.

Шведт отражает все успехи и неудачи региона. Город был практически разрушен во время Второй мировой войны. Затем в 1950-х молодые люди со всей Восточной Германии собрались в Шведте, чтобы отстроить его и создать НПЗ. Шведт стал воплощением крепких отношений между Россией и ГДР. Местные газеты за 1963 год радостно писали о его подключении к только что завершенному нефтепроводу ”Дружба”. ”Теперь у нас есть нефть, - гласили передовицы. - Честь и слава строителям самого длинного нефтепровода в мире!”

”Дружба”, по которому в Германию до сих пор поступает четверть всей импортируемой нефти, всегда вызывала только положительные ассоциации у Патц. ”Дружба” - такое замечательное слово. Оно очень хорошее”.

Уже в 1964 году НПЗ зарекомендовал себя как основной поставщик топлива, дизеля, авиационного керосина и мазута в регионе. Крупные клиенты, в частности Берлинский международный аэропорт, до сих пор зависят от продукции НПЗ.

Поэтому жители Шведта разозлились, когда Германия подключилась к антироссийским санкциям. Люди задаются вопросом, почему Германия не последовала примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также зависят от ”Дружбы”, но договорились о временных исключениях в отношении введения запрета на импорт, сославшись на отсутствие альтернатив российской нефти.

Канцлер Олаф Шольц призвал правительство работать над тем, чтобы обеспечить будущее НПЗ. Чиновники обещают продолжить переработку нефти и в следующем году, и в 2024 году, а также защитить рабочие места. С этой целью изучаются альтернативные пути поставок для НПЗ, в основном через нефтепровод из северо-восточного порта Росток.

Но член парламент Кеппен говорит, что так проблему не решить, поскольку по нефтепроводу может поставляться только 19 из 32 тонн нефти, необходимых НПЗ ежедневно. ”К тому же, порт Росток не достаточно глубок для того, чтобы принимать нефтяные танкеры, - говорит депутат. - Нефть нужно импортировать в Вильгельмсхафен в Северном море, а оттуда транспортировать на небольших судах, которых у нас нет”.

Шведтсткий НПЗ также надеется получать нефть из Казахстана, а также на поставки из польского Гданьска. ”Но поляки говорят, что не хотят нас обеспечивать нефтью до тех пор, пока завод принадлежит ”Роснефти”, - объясняет сотрудник НПЗ, попросивший не называть его имя. - А эту проблему слету не решить”.

В долгосрочной перспективе Берлин хочет обеспечить будущее НПЗ за счет его трансформации в зеленый завод. Две компании, Enertrag, занимающаяся ветряной энергетикой, и Verbio, производитель биотоплива, уже работающий в Шведте, проявили интерес в покупке акций НПЗ.

Хоппе говорит, что благодаря им НПЗ сможет производить ”зеленый водород”, затем соединять его с CO₂ из атмосферы для создания синтетического топлива, в том числе ”е-керосина” для самолетов. Но на трансформацию НПЗ уйдут годы. Тем временем в краткосрочной перспективе нефтяное эмбарго представляет серьезную угрозу для нефтеперерабатывающего завода.