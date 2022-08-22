Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились с участвовавшими в Играх исламской солидарности спортсменами

22 авг. 18:25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева провели встречу со спортсменами, участвовавшими в V Играх исламской солидарности.

"Несколько дней назад вы вернулись из Коньи на Родину, вернулись с большой победой. Еще раз возвысили спортивную славу нашей страны. Сердечно поздравляю вас по этому случаю и хочу выразить вам признательность за достигнутые успехи", - сказал глава государства, обращаясь к спортсменам.

Он подчеркнул, что весь народ Азербайджана гордится ими, поскольку они еще раз показали всему миру, что Азербайджан является спортивной страной. "В результате напряженной борьбы мы удостоились четвертого места. Должен также сказать, что в Играх участвовали сильнейшие спортсмены стран. Наши спортсмены, завоевав 99 медалей, в том числе 29 золотых, еще раз продемонстрировали силу нашей страны", - поведал Ильхам Алиев.

Он также акцентировал внимание на том, что четвертое место на V Играх исламской солидарности является очень большом достижением. "Это достижение свидетельствует о том, что наши прежние успехи носили не случайный характер", - добавил президент Азербайджана.

Напомним, V Игры исламской солидарности состоялись в турецком городе Конья с 9 по 18 августа. Азербайджан занял четвертое место в медальном зачете, завоевав 99 (29 золотых, 36 серебряных, 34 бронзовые) наград.