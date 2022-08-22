Чартерные поезда и спецтарифы увеличат армию российских туристов

22 авг. 18:23

Запуск чартерных поездов по России поможет росту числа путешествующих по стране, - сообщает АТОР.

"Для реального роста продаж турпакетов с железнодорожной перевозкой чартеры - возможное, но не единственное и не главное изменение, которое нужно рынку", - прокомментировали в ассоциации перспективу распространения чартеров на поезда, о чем в середине августа говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поручивший Минтрансу, Ростуризму и РЖД изучить новые перспективы, передает РИА Новости.

Для увеличения числа железнодорожных туров важно субсидировать блоки мест для туроператоров и предоставить возможность аренды дополнительных вагонов, - рассказали в АТОР.

Появление спецтарифов и специальной схемы работы РЖД с туроператорами означает перестройку внутренних бизнес-процессов и IT-систем железнодорожников, но в итоге это даст больший эффект, добавили а ассоциации.

"Сейчас брать групповые тарифы или заказывать вагоны турбизнесу невыгодно: билеты получаются не дешевле, чем в свободной продаже, а списки пассажиров все равно требуется предоставлять заранее. Помимо этого, кроме тарифа РЖД также берет с заказчика плату и за сам факт аренды вагона, что увеличивает цену проездного документа чуть ли не в два раза", - рассказали в АТОР.

Возможны и технические сложности при реализации идеи – в первую очередь, это лимитированная пропускная способность железнодорожных путей, так как каждый новый состав требует пересмотра всего расписания.

Движение по главным магистралям крайне интенсивное, там идут не только пассажирские, но и контейнерные поезда, и грузовые, которые наиболее коммерчески выгодны для РЖД, поэтому есть опасение, что так называемые "нитки", то есть свободные промежутки в расписании, туристическим чартерам, будут выделяться по остаточному принципу, - добавили в АТОР.