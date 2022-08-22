"Телефонный террорист" угрожал взрывом в отделе полиции в Аштараке

22 авг. 18:22

Мужчина угрожал уничтожить отдел полиции в Аштараке в Арагацотнской области. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Армении.

Накануне в 22:25 неизвестный позвонил в полицию и пригрозил, что если через 10 минут его знакомого не выпустят на свободу, то он взорвет городской отдел полиции и нанесет вред руководству.

Через несколько минут правоохранители установили личность "террориста" и его местонахождение.

Спустя еще 25 минут 42-летнего мужчину нашли на улице Прошяна в Аштараке и доставили в отдел.

Запущено уголовное производство, идет следствие.