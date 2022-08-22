Пожар в лесном массиве Боржоми планируют потушить за 1-2 дня

22 авг. 18:08

Пожарные в случае благоприятной погоды смогут потушить все очаги возгорания в Боржомском муниципалитете (регион Самцхе-Джавахети) Грузии за несколько дней. Об этом заявил на брифинге министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили.

"Если ветер не усилится и погода нам позволит, в принципе, в течение одного-двух дней очаги возгорания должны быть полностью потушены. Однако это очень сложный процесс", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Глава Минэкономики подчеркнул, что на данный момент площадь пожара составляет примерно 150 га. "Однако это не только территория с древесными растениями. Горит также трава и кустарники. Соответственно, говорить об ущербе и потерях пока рано", - сказал Давиташвили.

Напомним, 19 августа в лесном массиве в селе Квабисхеви на правом берегу реки Кура вспыхнул пожар. Тушение осложняют скалистая и труднодоступная местность.