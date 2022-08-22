Азербайджанские военные обезвредили 1,3 тысячи мин, заложенных армянскими НВФ в Лачинском районе

22 авг. 17:57

Более 1,3 тыс мин, установленных армянскими НВФ, обезвредили азербайджанские военные на высотах в Лачинском районе. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что азербайджанские инженерные подразделения с 15 августа нашли и обезвредили 1318 противопехотных мин типа ПМН-Е, которые были заложены армянскими незаконными вооруженными подразделениями на высотах Учдик-Гырхгыз-Сарыбаба в Лачинском районе.

В Минобороны Азербайджана уточнили, что все нейтрализованные мины - армянского производства, они были выпущены в 2021 году.