Постпреды России и Ирана при ООН обсудили СВПД

22 авг. 17:54

В понедельник, 22 августа, состоялась встреча постоянного представителя России пи международных организациях в Вене Михаила Ульянова и постоянно представителя Ирана Мохсена Назири Асла. Об этом сообщил сам российский постпред в своих социальных сетях.

Он отметил, что на встрече обсуждались актуальные вопросы, связанные с завершающим этапом переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ульянов акцентировал внимание на том, что на прошлой неделе Иран представил другим участникам переговоров в Вене свои окончательные редакционные предложения к проекту соглашения о восстановлении СВПД. "Будем надеяться, что рассмотрение этих предложений в Вашингтоне не заставит себя долго ждать", - добавил постпред.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США вышли из СВПД, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня. С апреля 2021 года Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.