На Дону вспыхнул природный лесной пожар

22 авг. 17:43

На землях лесного фонда в Каменском районе Ростовской области вспыхнул пожар площадью 0,5 га, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

"В Каменском районе наращивается группировка сил и средств (...) Сильный ветер и жаркая погода способствуют быстрому движению огня в сторону федеральной трассы М4", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале Федерального агентства лесного хозяйства, передает "Интерфакс".

Пожар подбирается к двум населенным пунктам области – в связи с этим МЧС наращивает группировку для тушения лесного пожара, - сообщила пресс-служба Рослесхоза.

Расстояние от пожара до ближайшего населенного пункта Лесной - 2 км, он отделен от очага федеральной трассой М4. До населенного пункта Диченский - 1,5-2 км, он отделен сетью грунтовых дорог.

Есть угроза хозяйственным постройкам Калитвинского участкового лесничества, добавили в пресс-службе.

К тушению огня привлечены 50 человек и 18 единиц техники, на место уже направлены два вертолета МЧС Ми-8 и пожарный поезд.