Турецкие военные с начала года ликвидировали в Сирии и Ираке более 2,5 тыс террористов

22 авг. 17:42

С января 2022 года по настоящее время армия Турции уничтожила на севере Ирака и Сирии 2517 террористов. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что в зоне продолжающейся контртеррористической операции "Коготь-Замок" в трех северных районах Ирака были ликвидированы 333 члена Рабочей партии Курдистана (РПК).

По словам главы Минобороны, борьба с террористами продолжается согласно намеченным планам.

Он также обратил внимание на то, что Турция уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран региона, а усилия армии сконцентрированы исключительно на борьбе с вызовами безопасности Турции. "Любая точка, где орудуют террористы, является законной мишенью для нашей армии. Мы нацелены на полное устранение угрозы терроризма, которая остается в повестке дня Турции на протяжении последних 40 лет", - цитирует Акара агентство Anadolu.