Грузия обсуждает с Казахстаном вопрос привлечения транзитных грузов

22 авг. 17:30

Власти Грузии ведут переговоры с Казахстаном об увеличении объема грузоперевозок через Транскаспийский международный транспортный коридор. Об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства.

"Что касается привлечения дополнительных транзитных потоков из Казахстана в Грузию по так называемому "Транскаспийскому коридору", то министерство и правительство в целом ведут интенсивную работу в этом направлении", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Глава Минэкономики Грузии отметил, что об интенсивности процесса свидетельствуют визиты премьер-министра Грузии и министров в Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. По его словам, на техническом уровне во время визитов главы правительства, а также на экономических форумах стороны прошли технические вопросы.

Кроме того, Давиташвили обратил внимание на то, что 23 августа в Тбилиси состоится встреча глав транспортных ведомств Грузии, Азербайджана и Турции, на которой будет рассматриваться вопрос увеличения транзитных возможностей и конкурентоспособности коридора. "Для того, чтобы мы не только привлекли новые грузы, в том числе нефть, нефтепродукты, но смогли, исходя из интересов Грузии, закрепить в коридоре эти грузы на долгое время", - подытожил министр.

Он добавил, что для решения этого вопроса понадобится большое количество времени, и многое зависит от решения международных консорциумов.