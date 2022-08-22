ФНЛ оценит готовность крымских футбольных клубов к интеграции

22 авг. 17:29

Президиум Футбольной национальной лиги (ФНЛ) принял решение о создании рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции, - сообщает пресс-служба ФНЛ.

Заседание президиума прошло сегодня, на нем рассмотрели письмо Крымского футбольного союза о включении клубов полуострова в состав участников соревнований под эгидой ФНЛ. Также на заседании президиума была утверждена дата внеочередного общего собрания членов ФНЛ, в повестку которого включен вопрос о выборах президента лиги. Собрание состоится 4 октября, - передает ТАСС.

После того, как пост президента ФНЛ покинул действующий президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, исполняющим обязанности президента является исполнительный директор ФНЛ Наиль Измайлов.

Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступают в чемпионате региона. Ожидается, что делегация от ФНЛ в ближайшее время посетит полуостров.