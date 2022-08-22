Хулуси Акар: порты Украины отправили сотни тысяч тонн зерна

22 авг. 17:10

С начала работы Совместного координационного центра (СКЦ) по безопасной транспортировке зерна с Украины из портов страны было отправлено по меньшей мере 721 тыс т, - заявил сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Делегации наших министерств провели переговоры и подписали соглашение. Деятельность СКЦ продолжается в рамках этого соглашения. По состоянию на сегодняшнее утро количество зерна, вывезенного из украинских портов, составило 721 тыс 449 т. Надеюсь, что в ближайшие дни этот показательно еще больше возрастет", - цитирует его ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал TRT.

Турция "продолжает прилагать усилия, чтобы этот процесс не замедлялся, а груз с зерном доставлялся быстро и безопасно", - добавил Акар.

Напомним, вывоз сельхозпродукции с Украины осуществляется по гуманитарному коридору, который контролируют представители СКЦ, они также досматривают каждое судно перед входом в Босфор, эта же процедура применяется в отношении порожних сухогрузов, которые направляются на Украину.