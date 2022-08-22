МИД Ирана: США пока так и не ответили на предложения ЕС по СВПД

22 авг. 17:00

США пока не ответили Ирану на предложенные Евросоюзом инициативы по урегулированию разногласий на переговорах по ядерной сделке. Об этом заявил на пресс-конференции 22 августа официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.

"Мы пока не получили ответа от правительства США на предложения европейской стороны", - цитирует его ТАСС.

По словам Чафи, об успехе текущей фазы переговоров можно будет говорить, когда европейцы сообщат, что получили ответ от США.

Ранее сообщалось, что дипломаты Европейского союза создали проект финального текста документа по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В нем европейцы предложили Ирану уступки в вопросе расследования, касающегося обнаруженного МАГАТЭ ядерного материала, происхождение которого Тегеран не объяснил.