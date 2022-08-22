На тушение пожара в Рязанской области направили дополнительные силы из Москвы

22 авг. 16:46

Пожар в Рязанской области разгорается. Об этом заявил во время своего визита в региона мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ситуация с лесным пожаром в Рязанской области, к сожалению, остается крайне сложной. Мы по просьбе коллег отправили сюда около 400 человек и достаточно большое количество техники, вертолетов, но, тем не менее, пожар разгорается", - поведал градоначальник.

Он сообщил, что позднее по просьбе министерства природных ресурсов группировка была увеличение почти до 9 тыс человек.

"Отправили дополнительно 200 единиц техники, чтобы не давать расходиться пожару, локализовать его и ликвидировать. Задача крайне сложная и опасная, но я уверен, что совместно с подразделениями МЧС, Минприроды и коллеги из Рязанской области пожар будет локализован и ликвидирован", - сказал Собянин.



При этом он подчеркнул, что на это уйдет время.