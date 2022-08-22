Краснодарский край нарастил производство устриц

22 авг. 16:37

В первом полугодии 2022 года кубанские марикультурные предприятия увеличили производство устриц на 25% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на министерство сельского хозяйства Краснодарского края.

За шесть месяцев текущего года Кубань произвела 10 тонн устриц. Также увеличился выпуск мидий - на 16%, он превысил 252 тонны.

Производство форели в регионе выросло почти в три раза и превысило 1 тыс тонн, этому способствовала реализация в регионе первого этапа инвестиционного проекта по строительству форелеводческого хозяйства.

Производство австралийского красноклешневого рака в Тамани увеличилось более чем вдвое - до рекордных 17 тонн.