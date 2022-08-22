Грузинская делегация приедет в Москву устранять противоречия с Россией

22 авг. 16:34

В конце сентября в Москву приедет делегация грузинской общественности. Об этом координатор НПО "Новое Социалистическое Движение Грузии" Темур Пипия.

Цель поездки - обсуждение отношений Грузии и России, а также поиск путей решения проблем между странами.

Грузинская делегация проведет встречу в Комитете Госдумы России по делам СНГ. Ожидается, что на ней стороны рассмотрят вопросы гуманитарного характера - упрощение или снятие визового режима, восстановление прямых авиарейсов между Грузией и Россией.

Пипия отметил, что в состав делегации войдут политики и общественники как консервативной, так и социалистической платформы, бизнесмены и деятели культуры, объединенные общей позицией восстановить дружеские, союзнические отношения с Россией.

"В этом вопросе у нас нет никаких разногласий, и мы будем стараться создать постоянно действующую грузино-российскую площадку народной дипломатии. Временные противоречия между нашими странами будут преодолены!" - приводит слова Пипия "Sputnik Грузия".