В Казахстане возьмутся за молодежь

22 авг. 16:33

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин сообщил, что на площадке Совета по молодежной политике при президенте будет разработана новая Концепция молодежной политики.

Ранее состоялось заседание Совета по молодежной политике при президенте, сообщает пресс-служба Акорды.

"Концепция станет базовым, стержневым документом в сфере молодежной политики. При разработке Концепции будут использованы аналитические данные ежегодного национального доклада "Молодежь", независимые социологические исследования, предложения и рекомендации, сформированные в ходе экспертных и общественных дискуссий, - сказано в сообщении.

Помимо этого, участники Совета обсудили вопросы противодействия распространению синтетических наркотиков среди молодых жителей республики. По итогам заседания были выработаны конкретные рекомендации для госорганов с активным вовлечением общественности в информационно-профилактическую работу.