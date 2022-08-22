Смог может провоцировать панические атаки

22 авг. 16:25

Смог может вызывать ощущение нехватки воздуха и провоцировать панические атаки, сообщила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.

"Смог отрицательно влияет на организм человека. Большой объем диоксида серы, солей свинца, других составляющих, содержащихся в продуктах горения, всасываясь через ворсинки бронхо-легочной системы, слизистую носа, попадает в организм и оказывает токсическое воздействие на него", - рассказала она.

Также смог и гарь могут вызвать паническую атаку. "Вдыхание смога чревато психосоматическими изменениями в организме - у людей могут появиться панические атаки, ощущения нехватки воздуха, бронхоспазма. В таких случаях многие обращаются к врачу, на приеме у которого выясняется, что испытываемые симптомы - не физиологической природы", - поделилась Малиновская.

Особенно вреден смог для детей, пожилых людей и беременных. По словам врача, дома нужно чаще проводить дома влажную уборку, на окна можно вешать влажную марлю, почаще включать кондиционер или увлажнитель воздуха, реже бывать на улице.

"Если есть необходимость выйти на воздух - лучше это делать в маске или респираторе", - уверена врач.