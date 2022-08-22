Хабиб обвинил букмекеров в разрушении семей

22 авг. 16:17

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился своим отношением к тотализаторам, а также рассказал, почему его промоушен Eagle FC не сотрудничает с букмекерскими конторами.

По его словам, у лиги есть "хорошие спонсоры", с которыми можно организовывать турниры, поэтому в букмекерах она не нуждается. Вместе с тем, как отметил спортсмен, игромания приводит к распадам семей.

"Вы сами знаете, какая это сильная болезнь – игромания. Это то же самое, что и наркомания. Это все равно, что если я буду здесь рекламировать наркотики. Для меня игромания и наркомания на одном уровне. Это все зависимость", – цитирует его "Аргументы и факты".