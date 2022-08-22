Туркменистан на Генассамблее ОНН предложит три резолюции в области мира и безопасности

22 авг. 15:59

Туркменистан на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложит принять три резолюции в сфере обеспечения мира и безопасности. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Туркменистана.



В Ашхабаде уверены, что одним из условий достижения всеобщего мира и безопасности является создание диалоговых платформ по различным вопросам, как части общего процесса многостороннего конструктивного и равноправного общения государств.



В этой связи, отмечая значимость принятой этим летом резолюции Генассамблеи ООН, провозглашающей Центральную Азию зоной мира, доверия и сотрудничества, Туркменистан вынесет на рассмотрение Генассамблеи предложение об объявлении 2025 года "Годом мира и доверия".

Туркменистан также собирается представить на рассмотрение Генассамблеи проект очередной резолюции о роли центра. В документе планируется обозначить значимые события последних лет, включая провозглашение зоны мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии.

Помимо этого, Ашхабад, продвигая философию доверительного диалога в международных отношениях, планирует инициировать разработку проекта резолюции Генассамблеи ООН "Диалог - гарантия мира", передает РИА Новости.