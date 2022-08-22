На пляже Сочи 19-летний парень ударом кулака убил мужчину

22 авг. 16:11

Нетрезвый молодой человек на сочинском пляже ударом кулака убил мужчину, скандалившего со своей девушкой.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 13 августа на пляже "Фрегат". Нетрезвый молодой человек заметил, как между мужчиной и девушкой происходит конфликт. Когда девушка ушла, парень подошел к ее спутнику и ударил его кулаком в лицо. Мужчина упал и потерял сознание.

Очевидцы вызвали 46-летнему пострадавшему скорую. На следующий день мужчина скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений, повлекших его смерть. Молодой человек по решению суда арестован. Расследование уголовного дела продолжается.