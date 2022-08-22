Турция взяла на себя продажу Reebok в России

22 авг. 15:49

Спортивная продукция от фирмы Reebok вновь появится на прилавках российских магазинов благодаря российскому юридическому лицу турецкого холдинга FLO, сообщили РИА Новости в колл-центре бренда.

При этом подчеркивается, что точные сроки начала продаж неизвестны. Сегодня клиенты сети уже получили письма с информацией о том, что компания "Фло Обувь Ру" сможет продавать товары бренда в России.

"Пока розничные и интернет-магазины Reebok приостановили свою работу, компания "Фло Обувь Ру" получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России", - сказано в письме, подлинность которого подтвердили в колл-центре.