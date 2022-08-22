Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа не менее 60% россиян

22 авг. 15:47

Роспотребнадзор рекомендует властям российских регионов рассмотреть вопрос о вакцинации против гриппа не менее 60% населения.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, речь идет "об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом не менее 60% от численности населения субъекта РФ и не менее 75% - лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок".