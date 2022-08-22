Спасатели эвакуировали с гор в Сочи мужчину с инфарктом

22 авг. 15:28

С гор в Сочи эвакуирован в тяжелом состоянии 56-летний житель Адыгеи. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Случай произошел утром 21 августа в районе горы Фишт.

Согласно предварительным данным, у мужчины был острый коронарный синдром с нарушением сердечных ритмов, возможен инфаркт миокарда, добавили в ведомстве.

В МЧС также поведали, что пострадавшего транспортировали на борт вертолета, где медики поставили туристу капельницу и сняли электрокардиограмму. После этого мужчину передали врачам сочинской скорой помощи.