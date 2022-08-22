Попытка № "…": Почему Эрдогану не удается провести встречу Путина и Зеленского?

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на последних переговорах с главой Украины Владимиром Зеленским снова хотел добиться его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Зеленский готов, но постоянно повышает ставки. На что может рассчитывать в таком случае турецкая сторона, в чем причина самоуверенности Зеленского, и есть ли у России интерес к переговорам на высшем уровне?

Прошлая неделя в мировой политике запомнилась визитом Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша во Львов. На встрече обсуждалось множество проблем, в частности, зерно и безопасность Запорожской АЭС, но самой важной темой стало посредничество Турции. Эрдоган еще до спецоперации хотел организовать в Стамбуле саммит Путина и Зеленского. После 24 февраля такое желание у него не ушло, а удвоилось. Турции нужен мир, чтобы защитить свои инвестиции. В отличие от других стран, ее тесные связи с Россией и Украиной позволяют быть в постоянном контакте. Эрдоган несколько раз уже виделся с Путиным и Зеленским и по многу раз созванивался с ними. Во Львове он добивался одного – согласия украинского президента на встречу с Путиным.

Раньше Зеленский часто говорил, что готов на такую встречу, но тогда скептично был настроен Кремль. Тем не менее, в марте в Стамбуле состоялись переговоры украинской и российской делегации. Был даже выработан некий план мира, включавший признание Украиной независимости ДНР и ЛНР, закрепление российской принадлежности Крыма и нейтралитет Киева. Однако после событий в Буче украинская сторона решила блокировать любую дипломатию. И все-таки даже тогда позиция Киева была еще более или менее открытой.

Однако сейчас, после того как американцы отгрузили Украине свои "хаймерсы", а немцы поставили зенитки "Гепард", Зеленский вообще не хочет идти ни на какие переговоры. Буквально сегодня он заявил, что если ДНР устроит трибунал над украинскими пленными из Мариуполя, это будет значить, что "красная линия" пройдена. Параллельно он требует от Европы не выдавать россиянам шенгенские визы. От напористости лидера Украины ахают даже в Брюсселе. Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал такой шаг плохой идеей.

Одним словом, Киев не хочет переговоров в расчете на то, что Европа будет душить Россию санкциями и помогать Украине оружием. Такое поведение сильно усложняет задачу Эрдогана. Все же было бы странно, если бы турецкий президент ехал в Киев, заранее зная, что Зеленский против. Красивые кадры во Львове и рядом с генсеком ООН – это хорошо, но Эрдогану нужен результат, особенно перед надвигающимися выборами президента. Во-первых его страна теряет деньги из-за боевых действий. Во-вторых, ему не нужны столкновения россиян и украинцев на курортах Бодрума и Антальи. Судя по комплиментам украинской стороны, Зеленский Эрдогана слушает. А значит турецкий лидер может уговорить киевский режим на переговоры.

Теоретически Россия тоже готова к переговорам, хотя бы на уровне МИДов или спецпредставителей. Турецкие СМИ даже писали, что Москва смягчила условия для переговоров. Но по этом вопросу давайте лучше опираться на слова Дмитрия Пескова. Он высоко ценит усилия турецкой стороны, но говорит, что Киеву нужно проделать "домашнюю работу".

В чем заключается эта домашняя работа – предмет долгой дискуссии и рассуждений. Вариантов здесь может быть много. Один из выходов из ситуации – полное прекращение огня со стороны ВСУ, признание Крыма российским и независимости ДНР и ЛНР, а также объявление о нейтральном статусе Украины. Ситуация осложняется тем, что ко всему этому Россия будет, скорее всего, требовать Запорожье и Херсон. В руководство этих регионов уже назначены российские чиновники, там раздают паспорта, а по ТВ показывают российские каналы. Россия постепенно интегрирует эти территории, осталось лишь формально присоединить их к себе.

Любой украинский политик, который согласится на такие уступки, либо будет убит, либо получит пожизненный тюремный срок. У Зеленского тем более не хватит авторитета согласиться на эти условия. Поэтому все идет к тому, что судьба конфликта решается на поле боя. Наверное, только после того, как ВСУ окажутся в котле и украинская армия будет на грани уничтожения, получится подписать какой-либо мирный договор. Либо есть другая альтернатива: зимой Европу накрывает кризис из-за нехватки топлива, и она вместе с Эрдоганом добивается от Украины уступок. К сожалению, украинское руководство все еще тешит себя расчетом на скорую победу. Поэтому миссия миротворца Эрдогана может быть обречена на многомесячную неопределенность.