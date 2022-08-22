Каладзе: попытки переворота в Грузии обречены на провал

22 авг. 14:58

Грузинские власти сделают все, чтобы в стране был мир. Об этом заявил генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он подчеркнул, что никто не сможет устроить беспорядки в Грузии.

"Для всех очевидно, что "Национальное движение" - это группировка, чье желание вызвать беспорядки и революцию в стране. Это не выдумано мной. Это их прямые заявления, их телевизионный нарратив, однако никому не удастся устроить беспорядки в стране. Мы сделаем все, чтобы в стране был мир", - цитирует Каладзе "Sputnik Грузия".

Генсекретарь правящей партии подчеркнул, что желание части оппозиции устроить переворот обречена на провал.

"Смена власти в этой стране произойдет только путем выборов, как это происходит в каждом нормальном развитом государстве. Остальные желания, чтобы кто-то устроил беспорядки, куда-то вломился, все это обречено на провал", - заключил Каладзе.