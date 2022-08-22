Джонсон одобрил строительство новой АЭС в Великобритании

22 авг. 15:06

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одобрил финансирование строительства двух новых атомных реакторов в Саффолке для АЭС под названием Sizewell C, сообщает The Guardian.

Стоимость проекта новой АЭС оценивается в 20–30 млрд фунтов. Ожидается, что общая мощность двух реакторов составит 3,2 ГВт.

Решение о строительстве новой АЭС было принято Джонсоном еще в июле, с тех пор правительство обсуждало инвестиционный план строительства.

«В ближайшие несколько недель мы объявим о правительственном инвестиционном решении по Sizewell C, в котором правительство официально берет на себя обязательства по финансированию проекта», - сообщил изданию источник.

По его словам, к проекту будет привлечен частный капитал. «Но только в момент принятия окончательного инвестиционного решения в начале 2023 года правительство официально оформит какую-либо долю в уставном капитале», - добавил собеседник The Guardian.

Проект Sizewell C был разработан консорциумом французской EDF Energy и китайской China General Nuclear Power Group. Ожидается, что Лондон выкупит долю до 20% в проекте.