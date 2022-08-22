Иран намерен сотрудничать с Россией в авиационной и автомобильной промышленности

22 авг. 14:38

Россия и Иран собираются развивать сотрудничество в судостроении, а также в авиационной и автомобильной промышленности. Об этом сообщили в посольстве Ирана в РФ.

Как отмечается, данные вопросы будут обсуждаться во время визита в Москву министра торговли, промышленности и шахт Ирана Сейеда Резы Фатеми Амина.

По прибытии в российскую столицу министр заявил о "развитии и углублении отношений между странами, а также о начале экспорта газовых турбин и технологической продукции в Россию", передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что министр торговли, промышленности и шахт Ирана приедет в Москву. Цель поездки - участие в московской выставке автомобилей.