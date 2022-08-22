Севастополь будут патрулировать добровольцы

22 авг. 14:40

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил привлечь добровольцев для патрулирования улиц и выявления подозрительных лиц и автомобилей.

"Сейчас пока не готов окончательно сказать, в какой организационной форме это может работать. Сегодня департаменту общественной безопасности поручаю продумать эту систему. Действительно, лишним не будет, если мы организуем в городе дополнительное патрулирование с помощью добровольцев", - заявил он на аппаратном совещании в городском правительстве в понедельник.

По словам Развозжаева, сообщения от желающих участвовать в патрулировании города он получает и днем, и ночью.

Также планируется запустить чат-бот, в который горожане смогут направлять фото и видео подозрительных лиц и того, что может заинтересовать правоохранителей.

Ранее губернатор поручил разместить в Севастополе указатели на укрытия и бомбоубежища. Сохраняется высокий уровень террористической опасности.

В Крыму и Севастополе в последние три дня сообщалось о работе ПВО.