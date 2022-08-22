Равиль Гайнутдин: Казахстан - пример мирного сосуществования религий и народов

22 авг. 11:34

Казахстан является примером мирного сосуществования религий и народов. Об этом в интервью казахстанским СМИ заявил председатель Духовного управления мусульман России, муфтий, шейх Равиль Гайнутдин.

По его словам, роль лидеров мировых и традиционных религий в развитии мира всегда актуальна, а после пандемии коронавируса COVID-19, когда международная обстановка динамично меняется, выходит на первый план.

"Мы сегодня являемся свидетелями очень опасных тенденций. Мы видим, как пропагандируются чужие ценности для наших народов. У наших народов есть свои исторические, семейные, бытовые традиции. И только духовенство может подсказать и политическому руководству и, в целом, обществу: в каком направлении по повелению Всевышнего мы должны развиваться и развивать человечество", – поведал глава ДУМ России в преддверии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Он подчеркнул, что духовенство традиционно выступает за мир и мирное решение любых конфликтов. "Исходя из этого, я думаю, на Съезде лидеров мировых и традиционных религий будут озвучены соответствующие рекомендации и призывы политикам тех стран, где идут конфликты, кровопролития и войны стараться остановить кровопролития и гибель человеческой жизни и разрушения городов и стран. Поэтому роль духовенства – прежде всего миротворческая", – цитирует мутфия "Казинформ".

Помимо этого, Гайнутдин обратил внимание на то, что в Казахстане всегда сохраняется мир между различными религиями и разными народами. По его словам, в стране обеспечивается свобода вероисповедания и самоидентичности, развития своего общества и культуры, а также сохранения собственной духовно-нравственной политики.