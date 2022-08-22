Боррель: запретить въезд в ЕС россиянам - нехорошая идея

22 авг. 14:26

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян.

Напомним, запретить выдачу россиянам виз, а также отменить ранее выданные предлагают некоторые страны ЕС, в частности Эстония.

"Это очень противоречивое предложение… Некоторые страны уже приняли определенные меры в этой связи, другие не собираются это поддерживать. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам - нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно", - заявил Боррель на международной конференции в испанском городе Сантандер.

Он пояснил, что запретить въезд можно крупнейшим российским бизнесменам, но не стоит закрывать дверь перед теми россиянами "которые хотят покинуть страну" в сложившейся ситуации.