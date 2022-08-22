Дагестан вошел в число аутсайдеров списка субъектов РФ по зарплате

22 авг. 14:12

Дагестан оказался в десятке аутсайдеров рейтинга российских регионов по доле работников с зарплатой выше средней по стране. Исследование, подготовленное агентством РИА Новости, основано на данных официальной статистики за 2021 и 2022 годы.

Доля специалистов с зарплатой выше средней по стране (за 12 месяцев она составила 52 тыс рублей) в республике составляет 12,9% (78-е место).

Лидером списка стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 71,9% работников получают за свой труд больше, чем в среднем по стране. В пятерку лучших также вошли Чукотский АО (59,3%), Ненецкий АО (58,5%), Ханты-Мансийский АО (56,7%), Магаданская область (55,6%).

Места с 81 по 85 достались Ингушетии (12%), Алтайскому краю (11,5), Калмыкии (11,4%), Чечне (10,1%), Ивановской области (9,7%).

По доле работников с зарплатой выше двух средних по стране Дагестан также оказался на 78-м месте – таковых в республике 1,8%.