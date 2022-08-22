В Алматы пара пыталась продать новорожденную дочь

22 авг. 14:02

В Алматы 24-летняя женщина и ее 21-летний сожитель пытались продать свою дочь, родившуюся меньше недели назад.

Правоохранители по подозрению в торговле детьми задержали семерых, передает портал Polisia.kz.

"Покупателей еще не родившегося ребенка пара стала искать два месяца назад. Откликнулись жители Алматы – 48-летний гражданин У. и 46-летняя гражданка Е. Стороны сошлись в цене – 2 млн тенге. Сделку назначили в минувшие выходные", - рассказал замначальника департамента полиции Алматы Дидар Аханов.

Полиция задержала сначала биологических родителей ребенка, потом потенциальных покупателей, затем семейную пару посредников. Седьмой по делу проходит 56-летняя гражданка, которая за денежное вознаграждение пообещала оформить документы на ребенка.

Задержание было произведено на месте совершения сделки.

"У посредников на руках в момент встречи были еще два грудных ребенка, предположительно трех и семи месяцев. Мужчина стал утверждать, что это их родные дети. Однако документов личности на малышей предоставить не смогли", - добавил Аханов.

Трое младенцев изъяты в подозреваемых в результате спецоперации. Малыши доставлены в медучреждения, где их обследуют.

Начато досудебное расследование по признакам преступления, по статье 135 УК Казахстана.

Все подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.