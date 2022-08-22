Россия, Азербайджан и Иран договорились о непрерывности грузоперевозок

22 авг. 14:00

В понедельник, 22 августа, в Тегеране состоялось подписание трехстороннего меморандума по обеспечению непрерывности международной цепочки поставок грузов между Россией, Азербайджаном и Ираном. Об этом сообщили в торговом представительстве при посольстве РФ в Тегеране.

"22 августа в Тегеране подписан меморандум между Россией, Ираном и Азербайджаном об упрощении транзитных перевозок. Российскую сторону на переговорах представлял глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин", - приводит заявление пресс-службы ТАСС.

Документ предполагает расширение возможностей транспортного коридора Север-Юг,

В торговом представительстве также отметили, что меморандум поспособствует упрощению и ускорению транзитных перевозок через таможню трех стран, в том числе грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.