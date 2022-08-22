МЧС: подмосковные торфяники пока не горят

22 авг. 13:41

Торфяники в Подмосковье взяты на особый контроль, сообщил начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин в понедельник.

Особое внимание уделяется районам, которые подвержены торфяным пожарам: Шатура, Орехово-Зуево, Егорьевск, Коломна и Луховицы. По словам Полетыкина, контроль "осуществляется путем пешего патрулирования и авиамониторинга".

"Каких-то проблемных вопросов сейчас нет. А та программа (по обводнению торфяников), которая была исполнена, обезопасила жителей", - заявил он.

Напомним, в столичном регионе введен пятый чрезвычайный уровень пожарной опасности, в близлежащих регионах к югу и востоку от Москвы горят леса, смог распространяется на столицу и Подмосковье.