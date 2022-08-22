Федун покидает пост президента "Спартака"

22 авг. 13:32

Президент московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун покидает свой пост.

"В связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО ФК "Спартак-Москва" и не будет принимать участия в управлении клубом", - говорится в сообщении опубликованном на странице "Лукойла" в социальной сети "ВКонтакте".

В компании отметили, что высоко ценят вклад Леонида Федуна в развитие клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. "Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями "Спартака", тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков", - сказано в заявлении.

После ухода с поста президента "Спартака" Федун обратился к болельщикам клуба.

"Дорогие болельщики! Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче "Спартака", я и представить не мог, что буду 18 лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются. Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол", - поведал он.

Федун также поблагодарил своих друзей и коллег из "Лукойла" за то, что в нынешней сложнейшей обстановке они согласились поддержать столь значимый социальный проект, как "Спартак". "Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион. Верю, что вместе они способны достигнуть новых побед", - приводит его слова пресс-служба клуба.

Ранее сегодня стало известно, что "Лукойл" приобрел 100% акций московского футбольного клуба "Спартак" и стадиона "Открытие Банк Арена".

Напомним, Леонид Федун являлся президентом "Спартака" на протяжении 18 лет. При нем красно-белые становились чемпионами, а также выигрывали Кубок и Суперкубок страны. В июне Федун ушел из "Лукойла", где занимал должность вице-президента по стратегическому развитию.