Дебоширы из Дагестана получили наказание за неподобающее поведение в самолете

22 авг. 13:19

Двоих жителей Дагестана наказали за распитие спиртных напитков и нецензурную брань в самолете Москва – Махачкала, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СКФО.

Командир самолета по прилету в столицу Дагестана вызвал полицейских и рассказал, что два дебошира во время полета пили алкоголь, а на замечания членов экипажа отвечали матом.

Отмечается, что на буйных пассажиров 49 и 51 лет были составлены протоколы по статьям 20.1 ("мелкое хулиганство) и 20.20 ("потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом") КоАП РФ.