Смог не покинет Москву как минимум до выходных

22 авг. 13:16

В Москве и области смог от пожаров будет стоять как минимум до выходных, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Пока действуют пожары - а осадков или похолодания ждать не приходится - "запах дыма и гари будет ощущаться не все время, но периодически", уточнил синоптик.

"Прогнозируется пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности. И до четверга включительно температура в Московской области и сопредельных областях очень высокая, 30-33 градуса, на 7-8 градусов выше нормы, осадков не ожидается", - добавил Вильфанд.

По его словам, прогнозировать развитие ситуации с распространением запаха дыма и гари можно будет, когда "пожары буду погашены". В настоящее время основная часть природных пожаров действует к востоку от столицы.

"Пожары фиксируются не только в Рязанской области, но и во Владимирской, Нижегородской, это тоже к востоку от Москвы. И везде такая ситуация - жарко, осадков не прогнозируется, а ветер восточный, южный и юго-восточный", - констатировал синоптик.