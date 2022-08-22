Новая Зеландия готовится расширить санкции против России

22 авг. 12:57

Новая Зеландия планирует ввести санкции в отношении еще 48 российских официальных лиц и одной структуры, сообщает МИД страны.

"Эти санкции отражают более ранние меры, направленные против политических и военных фигур в сепаратистских администрациях Донецкого и Луганского регионов. Сегодняшние меры затрагивают 48 чиновников и одну структуру", - говорится в заявлении главы МИД Новой Зеландии Нанайи Махуты, опубликованном в понедельник на сайте правительства страны.

Имена чиновников, которые попадают под санкции, не приводятся.