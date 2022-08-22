Патрушев: США могут объявить дефолт по своему долгу

22 авг. 12:51

США могут объявить дефолт по своему госдолгу, выразил предположение секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он отметил, что госдолг США превысил $30 трлн, а Японии - приблизился к $10 трлн. По словам Патрушева, "с учетом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга".

"В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены", - сказал он в ходе выступления на консультациях с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которое состоялось в понедельник по видеосвязи.