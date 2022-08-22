Россияне увеличили спросы на туры в Узбекистан в пять раз

22 авг. 12:49

Туры в Узбекистан пользуются среди россиян повышенным интересом, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России со ссылкой на представителей туриндустрии.

Так, в компании "Русский Экспресс" заявили о пятикратном росте спроса по данному направлению – такая динамика связана с появлением "карточных" туров на рынке. В то же время специалисты "Веди групп" читают, что популярность Узбекистана среди россиян обусловлена не только большим числом прямых рейсов, но и отсутствием ковидных ограничений.

Как говорят данные Госкомстата Узбекистана, количество россиян, прибывших в республике, растет четвертый месяц подряд. Так, около 29 тыс визитов было зафиксировано в апреле, порядка 53 тыс – в июне, в июле – более 61 тыс.