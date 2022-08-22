"Лукойл" приобрел 100% акций футбольного "Спартака"

22 авг. 12:38

Российская компания "Лукойл" приобрела 100% акций московского футбольного клуба "Спартак" и стадиона "Открытие Банк Арена". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В ближайшее время "Лукойл" планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии", - сказано в заявлении.

В компании отметили, что продолжат активно развивать клубную инфраструктуру. "В частности, будут созданы условия для перевода Академии им. Федора Черенкова в Тушино. Также компания выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино", - поведали в пресс-службе.

"Лукойл" рассчитывает, что данные инициативы вместе с неизменной спонсорской поддержкой со стороны компании и других партнеров клуба позволят еще больше укрепить позиции "Спартака" и привести его к новым победам.

Напомним, "Лукойл" является генеральным спонсором красно-белых более 20 лет.