Новая система денежных переводов связала Россию и Азербайджан

22 авг. 12:48

Создана новая система денежных переводов из России в Азербайджан - "Гранат", сообщает в понедельник министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

СДП "Гранат" появилась в результате сотрудничества между ООО “Азерпочт” при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и ООО “Международный банк Азербайджана – Москва” (МБА-Москва).

Система денежных переводов "Гранат", будет внедрена в "Азерпочт", с ее помощью граждане Азербайджана смогут получать переведенные из России денежные средства в центральных почтовых отделениях республики.

На начальном этапе "Гранат" будет доступен в почтовых отделениях с индексами AZ1000, AZ1017, AZ1044 в Баку и в центральных отделах обслуживания, функционирующих во всех районных центрах Азербайджана. Затем планируется внедрение этой системы и в других почтовых отделениях республики.

Перевод денежных средств возможен через пункты "МБА – Москва" в России и мобильное приложение "Гранат", а также через партнерские пункты обслуживания.