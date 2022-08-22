Два из трех причальных устройств КТК приостановили работу

22 авг. 12:09

Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о временном выведении из эксплуатации двух из трех выносных причальных устройств - ВПУ-1 и ВПУ-2.

Водолазные группы в ходе проведения плановых работ по техническому обслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 обнаружили трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести, объяснили в пресс-службе.

Отмечается, что герметичность оборудования сохранена, угроза населению, флоре и фауне Черного моря отсутствует.

Производитель ВПУ компания IMODCO и контролирующее безопасную эксплуатацию устройств классификационное общество ABS настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию устройств до замены танков плавучести.

В настоящее время погрузочные операции на Морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3, это позволяет выполнять заявки грузоотправителей в сниженных объемах.

КТК – трубопроводный нефтепровод Тенгиз–Новороссийск, по нему поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.