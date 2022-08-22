Курорт "Ведучи" принял соревнования по скайраннингу

22 авг. 12:03

На чеченском курорте "Ведучи" завершился Открытый чемпионат Москвы по скайраннингу и контрольные соревнования сборной команды России по ски-альпинизму.

Соревнования прошли в двух дисциплинах — "Вертикальный километр" и "Марафон".

Первая дисциплина предполагает километровый перепад высоты (от 1000 до 2000 метров над уровнем моря), а протяженность трассы составила 8,3 километра. "Участники — 11 женщин и 18 мужчин — стартовали на берегу реки Хачаройахк и, пробежав по горной лесной дороге, финишировали на границе альпийской зоны. Правда, не без потерь — двое бегунов-альпинистов сошли с дистанции", - передает ТАСС.

Участниками соревнований стали спортсмены из Москвы, Сибири, Камчатки, Чечни, других регионов. Среди мужчин лучший результат показал Андрей Федоров из Санкт-Петербурга, преодолевший дистанцию за 54 минуты. Среди женщин первой финишировала Марина Черноусова из Новосибирской области с результатом 1 час 5 минут.