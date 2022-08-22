Токаев выразил соболезнования Эрдогану

22 авг. 11:58

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крупными дорожно-транспортными происшествиями в провинциях Мардин и Газиантеп, приведшими к многочисленным жертвам и пострадавшим.

"Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также братскому турецкому народу. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в послании лидера Казахстана.

Ранее сообщалось, что три крупных ДТП с жертвами произошли в субботу в Турции. В провинции Газиантеп погибли 16 человек, 21 получил травмы, в аварии в Мардине погибли 19 человек, свыше двух десятков были ранены. Также ДТП произошло также в Ризе, где травмы получили не менее 25 туристов, направлявшихся из Трабзона в Стамбул.