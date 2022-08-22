Русофобия стоила жителю Литвы свободы

22 авг. 11:53

Жителю литовского города Таураге вынесли приговор за оскорбления русских в социальных сетях.

В суде заявили, что гражданин Литвы осужден на четыре года ограничения свободы и оштрафован на 500 евро. В своих высказываниях он "публично призывал к дискриминации в отношении русских как группы людей, выделяя их по национальному признаку, призывал к насилию в отношении этих людей, а также насмехался над русскими, вызывал ненависть к ним".

Свое оскорбление мужчина оставил в публикации, посвященной реакции главы государства Гитанаса Науседы на начало спецоперации на Украине. Полицией было начато расследование после того, как один из читателей обратился к ним.